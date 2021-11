Jazz Trotter : Sarah Buechi - The Paintress

La voix de la chanteuse suisse Sara Buechi associée à un trio piano, basse, batterie : normal. L'ajout d’une formation de cordes change la donne et apporte une fraîcheur joliment décalée..

Ils ont pris leur envol - l'orchestre de chambre et le septet de Sarah Buechi - de façon magistrale, au-delà de toute catégorisation. Le septet “Contradiction of Happiness” de la chanteuse, composé d'un piano, d'une basse, d'une batterie et de trois cordes, est déjà en soi une sorte d'orchestre polyphonique et libéré. Sarah Buechi a élargi cet ensemble avec l'orchestre de chambre de la Philharmonie d'Iéna. Le succès de la première représentation a été immense et les enregistrements de cet album, qui ont également eu lieu à Iéna, permettent de vivre ou de revivre la facilité ludique avec laquelle ce projet ambitieux a été réalisé. “The Paintress” sort chez Intakt/Orkhêstra.

à lire article Jazz Trotter : Sarah Buechi - Shadow Garden

Intonation classique, vocalises jazz, chants, micro-tons rappelant la musique indienne et le Konnakol, vocalisation rythmique - tous ces éléments se côtoient dans les compositions. "Une musique pleine de la joie de la compréhension", écrit le journaliste de jazz allemand Bert Noglik dans les notes de pochette, "du battement d'ailes du poétique dans le vol conjoint du septet et de l'orchestre".

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Sarah Buechi Voice, Composition Vincent Membrez Piano Wolfgang Zwiauer E-Bass Lionel Friedli Drums Estelle Beiner Violin Isabelle Gottraux Viola Sara Oswald Cello + JENA PHILHARMONIC: Simon Gaudenz Conductor

(extrait du communiqua de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

A écouter dans l'émission à D'Jazz Nevers émission Open jazz En direct et en public de Djazz Nevers, avec Christian Wallumrod, Émile Parisien et Vincent Peirani

Sarah Buechi est en tournée en Allemagne, Suisse et Autriche au mois de novembre.