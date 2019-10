Jazz Trotter : Samantha Fish - Kill Or Be Kind

Au cours des dix dernières années, les concerts de Samantha Fish ont fermement établi sa réputation comme l'une des jeunes blueswomen les plus fascinantes sur scène. Son premier disque “Kill or Be Kind” met en valeur sa polyvalence en tant que chanteuse, auteure-compositrice et guitariste.

Comme elle l’a dit à Guitar World, " Bulletproof signifie perdre le contact avec soi-même lorsque vous essayez de rendre les autres heureux. C’est un constat né de l’observation des normes de la société et de l’industrie de la musique : comment les gens peuvent-ils tout critiquer parce que vous êtes dans le show business et qu’ils vous imaginent à l'épreuve des balles en tant qu'individu ? "

"La vulnérabilité étant considérée comme une faiblesse, vous portez un masque pour vous défendre vous-même, a-t-elle poursuivi. C'est une façade, mais on le fait tous quand même."

Quiconque a déjà entendu les précédents albums de Samantha Fish sait qu'elle s'est taillée une place de choix parmi les guitaristes de blues contemporains et que sa voix peut arracher l'âme d'une ballade et faire vibrer un rocker au plus profond.

Si ces vertus sont pleinement mises en évidence sur “Kill Or Be Kind”, chacune des chansons de l'album fait bien plus qu'offrir un simple décor à la pyrotechnie de Samantha Fish. Elles racontent des histoires captivantes. C'est le genre d'écriture qui émerge lorsqu'un artiste engagé a vraiment quelque chose à dire et que son talent brut se nourrit de son expérience et de ses aspirations.

Samantha Fish recherchait des collaborateurs de qualité pour l'écriture de chansons pour l'album, comme Jim McCormick (qui avait déjà travaillé avec elle auparavant et qui avait également écrit pour Luke Bryan et Keith Urban); Kate Pearlman (qui a travaillé avec Kelly Clarkson); Patrick Sweeney; Parker Millsap; et Eric McFadden. Le résultat est un album sur lequel chaque chanson est différente, mais dont l’ensemble s'articule avec une vraie cohérence.

Ayant achevé un album en lequel elle croit tellement, " C'est moi qui en ressors, ma personnalité ", dit-elle - Samantha Fish est impatiente de le présenter au monde entier.

Samantha Fish est en concert jeudi 10 octobre à 22h30 à l’Amphitheater Stage au Suwanee Roots Revival Festival à Live Oak (Floride).