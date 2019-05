Jazz Trotter : Rosa Brunello - Shuffle Mode

Avec “Shuffle Mode”, Rosa Brunello, élargit considérablement sa palette de couleurs et de textures de la musique. L'électricité et les effets électroniques viennent enrichir l’habileté instrumentale et la modernité de l’écriture. Sur “Shuffle Mode”, le groupe de Rosa Brunello Los Fermentos est composé du saxophoniste Michele Polga, du guitariste Frank Martino et du fidèle batteur Luca Colussi.

Ensemble ils créent une musique alerte, contemporaine et pleine de rebondissements inattendus. Le jazz moderne n'a jamais manqué de bassistes très créatifs qui sont aussi des leaders et Rosa Brunello poursuit cette tradition avec une énergie joyeuse en guise de signature.

“_Les artistes mineurs changent de style chaque fois qu'ils entrent dans un studio. Les artistes majeurs ont tendance à n'avoir qu'une seule grande idée et passent de nombreuses années à en élaborer les nombreuses implications. Rosa Brunello appartient carrément à la deuxième catégorie, une jeune artiste avec une vision distinctive et la détermination de la concrétise_r”. (Brian Morton)