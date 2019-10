Jazz Trotter : Ronnie Earl - Beyond the Blue Door

Le groupe de base du guitariste Ronnie Earl est composé de Dave Limina, orgue Hammond B3 et piano ; Diane Blue, voix ; Paul Kochanski, basse et Forrest Padgett, batterie. Ils sont de retour après la réussite du précédent disque « The Luckiest Man ». Rejoints également par quelques invités dont David Bromberg (guitare acoustique et voix), Kim Wilson (harmonica et voix) et Greg Piccolo (sax ténor).

"Il s'agit de l’album d’un groupe - une communauté d'âmes avec des invités, de nouvelles directions et de bons vieux blues", explique Ronnie Earl.

« Beyond the Blue Door » confirme le statut de Ronnie Earl comme l’un des guitaristes de blues-soul-jazz les plus émouvants. Professeur de guitare au Berklee College of Music, il a également remporté le prix du magazine DownBeat « Blues Album of the Year ». Ronnie Earl a également reçu à quatre reprises le Blues Music Award dans la catégorie « Meilleur guitariste de l’année ».

David Bromberg, lui-même un maître de la guitare ne tarit pas d’éloges sur son confrère : « Ronnie Earl est un musicien incroyable. Il joue avec plus d'émotion que quiconque aujourd'hui dans le blues, et il me touche à chaque fois que je l'entends. Les Broadcasters sont exactement de la trempe des musiciens avec lesquels vous vous attendez à ce que Ronnie joue : solides, de bon goût et entrainants. On ne peut pas trouver mieux que ça. » (extrait du communiqué de presse)

Ronnie Earl & The Broadcasters sont en concert samedi 05 octobre à 20h au Blue Ocean Music Hall à Salisbury

Dave Limlina (orgue Hammond B3, piano)

Diane Blue (voix)

Forrest Padgett (batterie)

Paul Kochanski (basse électrique)