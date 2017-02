Jazz Trotter : Ron Carter & Richard Galliano

Au moment de la sortie chez In+Out de leur album "An Evening With" (dist. Orkhêstra) enregistré en octobre dernier au Theaterstübchen de Kassel, le contrebassiste Ron Carter et l'accordéoniste Richard Galliano seront en tournée en Suisse :

mercredi 08 mars à 20h à la Grande Salle du Kulturcasino à Berne

vendredi 10 mars à 20h au Tonhalle Orchester à Zürich

samedi 11 mars à 20h30 au Victoria Hall de Genève

lundi 13 mars à 20h à la Martinskirche de Bâle

Ron Carter (basse)

Richard Galliano (accordéon)

Alex Hendriksen (saxophone)

Fabian Gisler (basse)