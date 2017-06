Jazz Trotter : Romero Lubambo - Sampa

Le guitariste virtuose Romero Lubambo est basé aux États-Unis depuis des décennies, mais il revient régulièrement dans son Brésil natal pour d'innombrables projets avec des musiciens de toutes sortes.

Durant l'un de ces voyages, Lubambo a rencontré le batteur Thiago Rabello. Le natif de Rio de Janeiro, Romero Lubambo,, a été grandement impressionné par le percussionniste de São Paulo lors d'une résidence d'une semaine à Bahia. Alors, lorsque le guitariste a été amené à jouer à São Paulo peu de temps après, il a naturellement contacté Rabello pour être son batteur et pour l'aider à trouver un bassiste. C'est avec la suggestion et l'ajout de Sidiel Vieira que le trio brésilien de Lubambo est devenu complet. Avec Rabello et Vieira, Lubambo a trouvé deux musiciens qui sont d'excellents joueurs et des personnes fantastiques. À son arrivée au Brésil, Lubambo a constaté que ses camarades de trio avaient non seulement appris sa musique, mais l'avaient mémorisé, ne nécessitant qu'une répétition avant de pouvoir emmener leur musique sur la route.

La complicité du trio peut être entendue sur leur nouvel enregistrement "Sampa" qui paraît chez Sunnyside, un programme énergétique et diversifié enregistré à São Paulo (le titre étant une expression familière locale pour le nom de la ville) au studio d'enregistrement de Rabello.

En parallèle, Romero Lubambo est en concert avec Dianne Reeves mardi 06 juin à 20h au City Recital Hall à Sydney (Australie).

