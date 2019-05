Jazz Trotter : Romano Pratesi - Frizione

Le groupe Frizione est né à Paris en 2015 quand le saxophoniste, clarinettiste Italien Romano Pratesi a rencontré le guitariste Hasse Poulsen et le batteur Christophe Marguet. En 2016, le festival Serravalle Jazz en Italie a commandé à Romano Pratesi une création faite de rencontres inédites autour du trio existant., Glenn Ferris, Stéphan Oliva et Claude Tchamitchian ont alors rejoint la formation pour ce concert. Ainsi est né le Frizione Sextet, (une sorte d'All Star) groupe franco-danois-américain dirigé par un italien.

Frizione est le mot italien pour désigner l'embrayage, et c'est sous la forme d’un embrayage d'inspiration que Romano Pratesi se place dans son sextet. C'est un groupe de musiciens de jazz très ouvert, où tous ont un goût développé pour les multiples possibilités de ce genre qu'on peut appeler le jazz européen contemporain.

Frizione sonne aussi comme Free Zone, mais pas tout à fait, car il y a des compositions et des conventions à respecter. Les six musiciens ont contribué au répertoire qui est devenu un parcours à travers toutes les inventions musicales du jazz du début des années 60-70 jusqu’à aujourd'hui.

Glenn Ferris a fait ses armes chez Frank Zappa et Henri Texier, Hasse Poulsen avec Louis Sclavis et Das Kapital, Stéphan Oliva est surtout connu comme un grand pianiste concertiste, Claude Tchamitchian dirige ses propres projets et joue avec plein de monde, Christophe Marguet a aussi travaillé avec Henri Texier et une bonne partie du jazz français. Quant à Romano Pratesi, fort de ses collaborations avec David Liebman, Daniel Humair et Michael Moore, il parvient à libérer une forme de fantaisie musicale chez tous les musiciens du sextet, ce qui donne à cet orchestre une patte sonore tout à fait singulière.