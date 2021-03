Jazz Trotter : Ricky Peterson & The Peterson Brothers - Under the Radar

Les Peterson Brothers sont de véritables frères d'armes, des institutions de Minneapolis, des membres et des survivants de la révolution musicale de cette ville. Leur “Under the Radar” paraît chez Leopard.

Ce que j'aime chez ces gars, c'est qu'ils étalent leur musique comme un vitrine de groove des quartiers chics. Il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour sentir le battement du cœur ; il n'est pas non plus nécessaire de jouer les idiots pour sentir le battement du tambour. C'est une musique à la portée de tout un chacun. Un talent naturel en partage et des années passées à jouer avec la crème de la crème - de Prince à Bonnie Raitt, d'Eddie Harris à Mose Allison, de Dave Sanborn à Boz Scaggs, de Fleetwood Mac à Bob Dylan, pour ne citer que les plus notoires - font de cet hommage à une famille de musiciens légendaires, un moment de pur plaisir.

Le fait qu'il ait fallu deux décennies avant de pouvoir réunir ces globe trotters dans une même pièce pendant quelques jours (je n'ai jamais cessé de les embêter pour y arriver) prouve seulement que lorsque c’est le bon moment est venu, on joue cartes sur table.

Louez le seigneur et envoyez les munitions, les frères Peterson sont en ville !

Ben Sidran (co-producteur)

(extrait du communiqué de presse)

Ricky Peterson (claviers/voix)

Willard Peterson (basse acoustique)

Paul Peterson (batterie, guitare, voix)

Jason Peterson DeLaire (saxophone alto)

Section de cuivres :

Tom Peterson (saxophone)

Lee Thornberg( trompette)

Ira Nepus (trombone)