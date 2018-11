Jazz Trotter : Rebekka Bakken - Things You Leave Behind

Si la comparaison reste élogieuse, elle est un tantinet réductrice tant la star norvégienne du jazz vocal se démarque à bien des égards. Non seulement Rebekka Bakken possède une signature vocale Soul/Folk/Blues des plus reconnaissables, mais également un véritable talent de songwriter salué par la critique, sans parler des nombreux Awards récoltés en Europe tout au long de ses 15 ans de carrière. (3 German Jazz Awards en Allemagne, l’Amadeus Music Award en Autriche, le Grammy autrichien…)

Sur “Things You Leave Behind”, son premier album sur le label Okeh/Sony, Rebekka Bakken écrit un nouveau chapitre de sa carrière et de sa vie en proposant 11 chansons électrisantes empreintes de ses influences blues, folk, jazz et soul, à l’image du premier single « Closer ».

Excepté deux reprises, dont l’émouvant, mélancolique et soulful Time After Time de Cyndi Lauper, toutes les chansons de l’album sont des compositions originales de Rebekka.

Avec ses lyrics sans détour et ses mélodies accrocheuses, « Things You Leave Behind » se révèle être l’autoportrait sans fards d’une femme qui sait parfaitement ce qu’elle veut et d’une artiste multi-facettes aussi envoûtante que captivante.

Rebekka Bakken présente son nouvel album “Things You Leave Behind” vendredi 09 novembre à 20h au Erlwein Capitol Ostrapark à Dresde dans le cadre du Jazztage Dresden.

Rebekka Bakken (voix)

Johan Lindström (guitare)

Jonny Sjo basse)

Rune Arnesen (batterie)