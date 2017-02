Jazz Trotter : Ralph Towner - My Foolish Heart

Après avoir joué avec Paolo Fresu et ses amis guitaristes Wolfgang Muthspiel et Slava Grigoryan, ces dernières années, Ralph Towner revient à la guitare solo avec « My Foolish Heart » qui paraît le 24 février chez ECM. Que ce soit sur une guitare classique ou la 12 cordes dont il s'est fait une spécialité, le toucher de Towner est immédiatement identifiable.

Ralph Towner est l'un des musiciens "historiques" du label allemand, ayant enregistré son premier album pour ECM en 1972, juste après avoir co-fondé le célèbre groupe Oregon.

Il est en concert en solo jeudi 23 février à 19h30 au SF Jazz Center à San Francisco.