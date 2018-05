Jazz Trotter : Pericopes + 1 - Legacy

L’aventure de Pericopes a démarré sous la forme d’un duo en Italie, en 2007, avec le pianiste Alessandro Sgobbio et le saxophoniste Emiliano Vernizzi.

La meilleur description de leur style est “new jazz”, avec des racines européennes traditionnelles, de la musique afro-américaine et de l’improvisation, plus une affinité pour les structures mélodiques et compositionnelles.

Pericopes a déjà participé à beaucoup d’importants festival de jazz en Europe - Umbria Jazz Festival (Pérouse) et Parma Jazz Frontiere (Parme) en Italie, Jazz Pas Grave et Unesco International Jazz Day (Paris) et Burgjazz (Munster, Allemagne) où ils ont présenté leur premier double-CD “The Double Side”.

A Paris, Pericopes a commencé à collaborer avec le batteur new yorkais Nick Wight, créant une direction musicale “transatlantique”. Avec une troisième voix, le style de Pericopes incorpore de nouveaux éléments de groove, d’avant-garde jazz et de post-rock sans toutefois perdre l’intégrité de sa structure mélodique.

Pericopes + 1 joue uniquement des compositions originales.

Ils sont en concert jeudi 03 mai au Matt and Phreds à Manchester (UK)