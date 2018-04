Jazz Trotter : Patrick Zimmerli en concert à l'Ecstatic Music Festival de New York

"Le compositeur et saxophoniste Patrick Zimmerli poursuit une grammaire entêtante qui mêle spontanéité et exubérance pour un jazz complexe et rigoureux , inspiré des compositeurs modernes qu'il admire : Babitt, Boulez, et Carter." The New Yorker

La soirée commencera avec le lancement de l'album "Clockworks" (Songlines, dist. Orkhêstra) de Patrick Zimmerli, une méditation musicale sur le temps qui passe, dans toutes ses formes, avec Patrick Zimmerli, Ethan Iverson (l'ancien pianiste de Bad Plus), Chris Tordini à la basse et le batteur John Hollenbeck.

En deuxième partie de soirée, la chanteuse et violoniste Carla Kihlstedt et le compositeur Jeremy Flower se joindront à Zimmerli, Tordini et Hollenbeck pour la création de Songs of Mourning, une exploration de l'affliction qui va du politique au personnel, et pour d'autres pièces de leurs passés cumulés.

