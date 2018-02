Jazz Trotter : Pat Martino - Formidable

Pour la parution de son nouvel album “Formidable” chez HighNote Records, le guitariste américain Pat Martino est en concert du vendredi 23 au dimanche 25 février à l’Iridium à New York.

Il s’agit du premier album studio de Pat Martino en tant que leader depuis 11 ans et “formidable” est une excellente métaphore pour le jeu intrépide et virtuose du guitariste. Martino a grandi à Philadelphie, un melting pot musical où de nombreux jazzmen ont commencé leur voyage, alors il n’est pas surprenant qu'il soit devenu l'un des guitaristes les plus inventifs des années 1960.

Aujourd'hui, Pat Martino joue toujours avec le même enthousiasme, n'ayant rien perdu de son talent pour des improvisations audacieuses ou un swing irrésistible. Le trio de base de Martino avec Pat Bianchi et Carmen Intorre, Jr., est ici complété par le saxophone d'Adam Niewood et la trompette d'Alex Norris.

Pat Martino (guitare)

Adam Niewood (saxophone)

Alex Norris (trompette)

Pat Bianchi (orgue)

Carmen Intorre Jr. (batterie)

