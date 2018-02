Jazz Trotter : Oscar Peterson International Jazz Festival

Le week-end du 16 au 18 février, la région viticole de Niagara (si, si) résonnera aux sons du jazz lors du premier Oscar Peterson International Jazz Festival. Dirigé par la célèbre pianiste de jazz Renee Rosnes, ce premier (et seul) festival de jazz au monde portant le nom du jazzman canadien, honorera et célébrera son héritage d'excellence. Ce festival n’a pas l’intention de se limiter à présenter des concerts en hommage à Oscar Peterson, mais plutôt de présenter le jazz dans son ensemble, pour mettre en lumière la riche histoire et le futur de la musique qu’adorait Oscar.

L’édition 2018 est dédiée à Norman Granz, fêtant les 100 ans de sa naissance. “Impresario, producteur de disques, militant des droits civiques et fondateur du Jazz at The Philharmonic, Norman Granz est sans doute le plus important non-musicien de l’histoire du jazz, explique Kelly Peterson, productrice artistique du festival. Le rôle que Norman a joué en présentant le jazz ne peut pas être sous-estimé. Le rôle qu’il a joué pour briser les barrières raciales, toutefois, était sa fierté.”

Au programme, Cécile McLorin Salvant, Jon Faddis, Jimmy Greene, Michael Dease, Benny Green, Christian McBride, et Kenny Washington, Renee Rosnes et Bill Charlap en duo, et pour le final, les artistes canadiens Carol Welsman, Kevin Turcotte, Mike Murley, Robi Botos, Dave Young, et Jim Doxas.

En clôture, le festival accueillera la cérémonie des Canadian Jazz Master Awards, récompensant des artistes pour l’ensemble de leur carrière, sur le principe des NEA Jazz Masters aux États-Unis.

