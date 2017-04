Jazz Trotter : Oliver Lake invité de l'Eclectik Percussions Orchestra (EPO)

Le saxophoniste américain Oliver Lake a été invité par l'Eclectik Percussions Orchestra basé à Nancy, pour l'enregistrement de « Traces de vie / Traces of Life » qui paraît chez Passin' Thru.

Oliver Lake est en concert avec son big band vendredi 21 et samedi 22 avril à 19h30 et 21h30 au Jazz Gallery de New York.

Bruce Williams, James Stewart, Jason Marshall, Darius Jones, Mike Lee (saxophone)

Josh Evans, Freddie Hendrix, Nabate Isles, Greg Glassman (trompette)

Aaron Johnson, Al Patterson, Terry Greene II, Stafford Hunter (trombone)

Yoichi Uzeki (piano)

Robert Sabin (basse)

Chris Beck (batterie)