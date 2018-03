Jazz Trotter : Noah Preminger, Frank Carlberg - Whispers and Cries

“Whipers and Cries” qui vient de paraître chez Red Piano Records, réunit le saxophoniste ténor Noah Preminger et le pianiste Frank Carlberg en un duo intime, enregistré dans l’historique Jordan Hall à Boston, avec une acoustique exceptionnelle. Le duo est en concert mercredi 28 mars au Jazz at Kitano à New York pour présenter ce nouvel album.

Sur “Whispers and Cries”, Preminger et Carlberg s’engagent dans un dialogue musical qui va des chuchotements feutrés aux expressions rugissantes. Le duo a une grande complicité et plutôt que de s’accompagner l’un l’autre, ils enchevêtrent leurs phrases avec une facilité déconcertante.

Noah Preminger a grandi à Canton, Connecticut et a enregistré un premier album, “Dry Bridge Road” juste après son 21ème anniversaire, qui fut gratifié de “Debut of The Year” par le Village Voice. Le saxophoniste a joué ou enregistré avec Billy Hart, Dave Holland, John Patitucci, Fred Hersch, Dave Douglas, Rob Garcia, Joe Lovano, Victor Lewis, John and Bucky Pizzarelli, Cecil McBee, George Cables, Roscoe Mitchell…

Frank Carlberg, Finlandais basé à Brooklyn, compose aussi bien des pièces pour petite formation de jazz et groupe d’improvisation, que pour big band ou pour des compagnies de danse. Il a également beaucoup composé autour de la poésie américaine contemporaine. Il a plus de de vingt enregistrements sous son nom en leader et a travaillé entre autre avec Kenny Wheeler, Steve Lacy et Bob Brookmeyer. Il exploite et gère le label Red Piano Records.

à lire article Jazz Trotter : Noah Preminger