Jazz Trotter : Noa - Afterallogy

Après le succès de “Letters To Bach”, la chanteuse Noa, propose un nouvel album en duo avec le guitariste Gil Dor, cette fois-ci consacré aux standards du jazz. « Afterallogy » paraît ce 30 avril chez Naïve.

Après tout cela, après 30 ans de collaboration, après une pandémie qui a brisé, secoué et terrassé le monde, après des milliers de kilomètres parcourus, des milliers de notes jouées et chantées, que nous reste-t-il ? Un profond respect pour l’excellence artistique et un grand amour pour la part d’humanité révélée par la musique, élevant et illuminant celui ou celle qui en fait l’expérience. Une profonde appréciation du cadeau qu’est l’amitié.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

De cette chance d’avoir “quelqu’un avec qui courir” comme l’écrit si bien David Grossman, cette force et cette résonance qui nous ont réunis et maintenus ensemble toutes ces années. Et de cette curiosité et cette passion, cette quête méticuleuse qui nous permet de dévoiler les mystères les plus profonds de la musique, et qui nous pousse toujours à aller de l’avant. A tout ce qui reste, nous avons donné un nom : « Afterallogy »

(extrait du communiqué de presse)

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Le Bach du dimanche Le Bach du dimanche 26 mai 2019