Jazz Trotter : Nikol Bóková - Prometheus

Le troisième album de la pianiste et compositrice Nikol Bóková, “Prometheus”, sort juste un an après son précédent, “Unravel” (2020). Le tout premier, “Inner Place”, avait été nommé pour un Anděl Award en 2019.

Le line-up de cet enregistrement est comme le rêve de Nikol devenu réalité. Ses collègues sont le corniste de renommée mondiale Radek Baborák, le guitariste tchèque David Dorůžka, le contrebassiste Jaromίr Honzák et le batteur Michal Wierzgoń qui a collaboré avec Nikol Bóková sur ses deux précédents albums. Tous sont des représentants importants de deux mondes musicaux - le jazz et la musique classique - que Nikol Bóková combine de manière originale et sensible dans son travail.

Le matériel de l'album puise dans l'expérience personnelle. Le titre, “Prometheus”, fait allusion à la mythologie grecque, mais les compositions individuelles évoquent des expériences partagées avec une personne aimée dont le décès est intervenu juste avant l’enregistrement. Nikol Bóková est la compositrice de toute la musique de cet album et l'a utilisée pour peindre des images et évoquer des émotions et des souvenirs. ”Prometheus” contient un fort matériel mélodique et son dynamisme est déterminé entre autres, par les changements de tempo typiques de la signature de la pianiste. Les différents univers musicaux se mêlent naturellement, voire intuitivement. Cela s'est reflété dans le processus d'enregistrement fluide et spontané qui n'a duré que deux jours, sans aucune répétition préalable.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

David Dorůžka, superbe guitariste de nombreuses formations de jazz tchèques et internationales, a commenté la collaboration avec Nikol Bóková en déclarant : "Ce fut un honneur de participer à cet enregistrement. Nikol est un phénomène sur la scène musicale tchèque, principalement parce qu'elle combine une technique brillante et un son cristallin avec un don pour la composition et l'improvisation qui, dans son cas, échappe à toute catégorisation. J'admire les musiciens qui n'ont pas peur de faire un pas dans l'inconnu, et Nikol en fait partie.

Jaromίr Honzák exprime un point de vue similaire sur le travail de Nikol Bóková : "Je ne connais personne d'autre qui soit capable de franchir aussi naturellement les frontières entre la tradition européenne de la musique classique et le monde du jazz. Dans son approche du jazz, Nikol est convaincante non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant que compositrice d'une musique originale et puissante. C'est un grand honneur pour moi d'avoir participé à cet enregistrement !

Pour Radek Baborák, qui a des dizaines d'enregistrements de musique classique à son actif, la participation au projet ”Prometheus” a été sa première expérience dans le jazz et, comme il l'a laissé entendre, sa collaboration avec Nikol Bóková aura une suite : "Cette collaboration avec Nikol et le groupe créé pour ce projet, a été à la fois un défi musical et un grand plaisir pour moi. Non seulement j'ai rencontré d'excellents nouveaux collègues avec lesquels nous nous entendons très bien, mais j'ai également participé à la création d'une œuvre totalement nouvelle et riche en émotions. J'ai vraiment hâte d'entendre l'enregistrement. Et c'est formidable de savoir qu'avec Nikol, il ne s'agit pas d'une collaboration ponctuelle. Cette semaine déjà, l'une des parties de « Prometheus » sera interprétée dans une nouvelle version pour sept cors d’harmonie et un orgue lors d'un concert."

L'album est sorti sur le label tchèque Animal Music

Nikol Bókováest l'une des jeunes compositrices les plus en vue de la scène tchèque du jazz contemporain. Son travail de composition s'appuie sur sa formation de pianiste classique et combine des éléments de jazz, de musique classique, de musique pop et de minimalisme. En l'espace de trois ans, elle a enregistré trois albums qui ont été très bien accueillis par la critique. Outre la composition, Nikol a mené une carrière de soliste et collaboré avec des orchestres. Son répertoire s'étend du baroque à la musique contemporaine et elle se produit régulièrement avec les principaux orchestres tchèques sur les scènes tchèques et européennes, donne des récitals en solo et enregistre de la musique classique pour la radio tchèque. En collaboration avec l'artiste visuel Jan Vala, elle a co-écrit le projet Cataplasm. Dans ce projet, Bóková combine le monde de la musique classique avec son propre travail et crée des masterclasses, des leçons de piano pour débutants, des vidéoclips et des projets audiovisuels dans lesquels elle permet aux auditeurs de jeter un coup d'œil dans son propre monde musical et son processus créatif. Dans son propre trio, Nikol Bóková collabore avec le contrebassiste Martin Kocián et le batteur Michal Wierzgoń, tous deux également membres de Purple is the Color.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)