Jazz Trotter : Nels Cline - Currents, Constellations

De tous les projets riches et variés que le guitariste Nels Cline a poursuivi depuis son émergence en tant que leader à la fin des années 80, son duo de guitares avec Julian Lage "Room", paru en 2014, est l'un des plus fascinants. "Quand Julian et moi avons commencé à jouer ensemble, ça m'a donné des coups de fouet," a confié Nels Cline à Jazz Times.

"En même temps, ça m'a inspiré et rafraîchi mon âme". Julian Lage, de son côté, déclare qu'il a "trouvé son alter-ego, en jouant avec Cline : J'ai enfin trouvé un scénario où...tu pourrais être libre et aventurier, tu pourrais utiliser le son et être extrêmement mélodique et évocatif".

Le duo se transforme et se développe. Avec « Currents, Constellations », le deuxième album de Cline sur Blue Note, on peut entendre les débuts du Nels Cline Quartet, où les deux guitaristes sont rejoints par la section rythmique du bassiste Scott Colley et du batteur Tom Rainey. Toutes les compositions sont de Cline, à l'exception d'un joyau rare et envoûtant de Carla Bley tiré du répertoire du Jimmy Giuffre 3.

Dans la foulée de la sortie chez Blue Note, le quartet est en concert mardi 24 avril au Vortex à Londres (UK).