Jazz Trotter : Nate Smith - Kinfolk 2 : See the Birds

Le batteur, compositeur et producteur Nate Smith, dévoile “Kinfolk 2 : See the Birds”, la suite très attendue de l'album Kinfolk, nommé aux Grammy Awards en 2017.

“Kinfolk 2 : See the Birds” est la suite très attendue de l'album ”Kinfolk : Postcards From Everywhere”, nommé aux Grammy Awards en 2017. On retrouve cette fois Brittany Howard, Amma Whatt, Joel Ross, Kokayi, Michael Mayo, Regina Carter, Stokley Williams et Vernon Reid, pour un album inspiré qui positionne Nate Smith comme l'un des batteurs-compositeurs les plus excitants, dynamiques et innovants de sa génération, embrassant plusieurs styles simultanément.

Nate Smith considère Kinfolk comme une trilogie qui retrace son évolution en tant que musicien. Le premier abordait son enfance à Chesapeake, en Virginie, et la musique qu'il absorbait chez lui. “Kinfolk 2” poursuit cette narration, offrant un portrait impressionniste de lui pendant son adolescence, lorsqu'il a pris la décision de devenir musicien. À cette époque, il écoute beaucoup de musique associée à la Black Rock Coalition, comme Living Colour, Fishbone et 24-7 Spyz, ainsi que d'autres groupes pionniers comme Bad Brains, King's X, Prince et Sting. Nate Smith écoute également beaucoup de hip-hop ainsi que la néo-soul émergente qui fleurit dans les années 1990.

"Kinfolk 2" n'est cependant pas un album de retour en arrière. Smith réconcilie les influences de son adolescence avec les sensibilités du jazz moderne qu'il a démontrées non seulement dans son matériel solo mais aussi en tant que sideman avec une liste de pointures du jazz comme le guitariste Pat Metheny, le bassiste Dave Holland et les saxophonistes Ravi Coltrane et Chris Potter.

(extrait du communiqué de presse, traduction A.Dutilh, M.Portier)

Brad Allen Williams (guitare)

Fima Ephron (basse)

Jaleel Shaw (saxophone)

Jon Cowherd (piano, rhodes, hammond B-3 organ)

Nate Smith (batterie, claviers, percussion)

Invités :

Brittany Howard (voix)

Amma Whatt (voix)

Joel Ross (vibraphone)

Kokayi (voix)

Michael Mayo (voix)

Regina Carter (violon)

Stokley (voix)

Vernon Reid (guitare)

Nate Smith sera en concert samedi 2 octobre au Exit Zero Jazz Festival de Cape May (New Jersey)