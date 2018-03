Jazz Trotter : Myra Melford en tournée

La pianiste et compositrice américaine Myra Melford, plus de 5 ans après la parution de son premier album solo « Life Carries Me This Way » paru fin 2013 et inspiré des peintures de son ami Don Reich, réitère l’expérience en jouant seule le vendredi 09 mars à la Phillips Gallery de Washington. Elle improvisera avec une perspective originale et personnelle autour de l’exposition “Ten Americans - After Paul Klee”. Cette performance est dans le cadre de Direct Current la nouvelle célébration de la culture contemporaine du Centre John F. Kennedy pour les arts de la scène qui s’étend sur deux semaines.

Le lendemain, elle jouera en quintet son Snowy Egret avant d’emmener le groupe en tournée en Europe.

Enfin, vient d’être réédité chez HatOlogy (dist. Outhere) son album en trio “Alive In The House Of Saints, Part 2”, avec Lindsey Horner (contrebasse) et Reggie Nicholson (batterie), enregistré au début de sa carrière lors d’une tournée allemande de février 1993. Le volume 1 avait été réédité l’an passé.

