Jazz Trotter : Mulo Francel - Mocca Swing

Pour la parution de son nouvel album « Mocca Swing » chez Act, le saxophoniste allemand Mulo Francel, est en concert mercredi 15 novembre à 19h30 au Prinzregententheater à Munich (Allemagne).

Avec son style de jeu extravagant, Mulo Francel explore les frontièresentre le jazz, la musique classique et les musiques du monde. Bossa nova et cool jazz s'entrelacent avec des incursions vers le tango, la musique méditerranéenne ou les vieilles mélodies européennes. Le magazine Kulturnews lui attribue le "son de saxophone le plus sensuel d'Europe". Mulo Francel est également l'un des membres fondateurs de Quadro Nuevo, le groupe musical le plus titré d'Allemagne.

Mulo Francel (clarinette, saxophone)

Enrique Ugarte (accordéon)

David Gazarov (piano)

Sven Faller (contrebasse)

Robert Kainar (batterie)

Avec le Munich Radio Orchestra