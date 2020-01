Jazz Trotter : Mulo Francel, Chris Gall - Mythos

Ces dernières années, le pianiste allemand Chris Gall a repoussé les limites stylistiques du jazz de manière constante et créative, marquant le public du légendaire Montreux Jazz Festival ou du JazzBaltica. De son côté, Mulo Francel est un saxophoniste globe-trotter, repéré comme le tourbillon créatif de l'ensemble Quadro Nuevo. Depuis de nombreuses années il effectue des tournées dans le monde entier. De la Bavière aux Balkans en passant par la Bolivie.

Ensemble, Chris Gall et Mulo Francel ont transformé la nuit en jour à Buenos Aires avec l'album “Quadro Nuevo : Tango”. Le duo présente aujourd’hui un ensemble d'improvisations virtuoses, d'éléments musicaux minimaux envoûtants, de grooves subtils, de nouvelles interprétations d'œuvres classiques, d'images sonores impressionnistes magiques et de ballades atmosphériques.

Déjà au début de l'adolescence, ils se sont croisés à plusieurs reprises. Ils ont joué ensemble dans des big bands ou ont fait des jams dans le légendaire club de jazz Le Pirate à Rosenheim dans les Préalpes. Puis ils se sont perdus de vue pendant longtemps. Chris Gall est parti aux Etats-Unis et a obtenu une bourse d'études au prestigieux Berklee College of Music. L'interaction quotidienne avec des musiciens du monde entier dans le melting pot de Boston est la pierre angulaire de son expérimentation musicale. De retour en Allemagne, il a sorti deux albums sur le label ACT avec le Chris Gall Trio feat. Enik, avant qu'il n'affine encore son style expressif sur deux albums de piano solo chez GLM. Avec sa fascination pour diverses formes d'expression rythmique, l'harmonie contemporaine et sa compréhension de la mélodie influencée par le classique, il crée de nouveaux paysages sonores.

Avec Quadro Nuevo, Mulo Francel a fait le tour du monde. Il a donné plus de 4000 concerts, a reçu de nombreux prix tels que l'Impala européen, l'ECHO Jazz pour le meilleur concert et le Gold Award pour l'album “Mocca Flor” de Quadro Nuevo. Le magazine Kulturnews lui attribue le " son de saxophone le plus sensuel d'Europe ".

Et puis ils se sont retrouvés. Au cours d'un voyage à travers la mer Égée grecque, la difficile ascension du Kerkis, la plus haute montagne de l'île de Samos, a été un déclic. De là-haut, ils avaient une vue sur l'île d'Ikaria et plus au sud sur l'archipel de Fourni. Entre les deux, scintillant sous le soleil du sud, se trouve l'Ikario Pelagos, la mer d'Icare, comme elle est appelée par les Grecs depuis l'antiquité. Ici, on dit qu'Icare est tombé dans l'eau, lors de sa fuite vers la liberté. C'est sous cette impression qu'est née la composition Ikarus' Dream et l'idée de l'album “Mythos”.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Mulo Francel et Chris Gall sont en concert mercredi 15 janvier à IRS Systems à Brennberg (Allemagne)

