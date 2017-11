Jazz Trotter : Mostly Othe People Do The Killing - Paint

Pour la parution de son nouvel album “Paint” chez Hot Cup, MOPDK est en concert vendredi 10 novembre à 19h30 à l’Auditorio Centro Conde Duque à Madrid (Espagne) dans le cadre de JazzMadrid17.

“Paint” qui paraît chez Hot Cup Records, est le premier trio avec piano de Mostly Other People Do The Killing. L’album comprend sept nouvelles compositions du bassiste Moppa Elliott, écrites après que le pianiste Ron Stabinsky ait rejoint l’ensemble en 2014. On y trouve aussi le batteur Kevin Shea. Chaque composition de l’album porte le nom d’un ville de Pennsylvanie contenant une couleur, et c’est la ville de Paint, PA qui a donné le titre de l’album. Toutes les compositions sont de Elliott, sauf Blue Goose écrite par Duke Ellington qui avait apparemment un penchant pour les endroits bizarrement baptisés de l’état de Keystone.

Les fan de jazz remarquent souvent que le trio avec piano donne plus d’espace aux membres que d’autres ensembles plus larges, mais dans le cas de MOPDK, leur style indescriptible est instantanément reconnaissable dans des configurations allant du trio au septet. Le trio offre à chaque membre plus d’éclairage, plus particulièrement pour le pianiste, Moppa Elliott continuant d’éviter les solos de basse et batterie, pour leur réserver une place de choix dans l’exposé des compositions.

