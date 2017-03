Jazz Trotter : Montreux Jazz Academy 2017

Jusqu'au 10 mars a lieu la 3ème édition de la Montreux Jazz Academy à Lausanne (Suisse).

Pour sa troisième édition, du 3 au 10 mars 2017, la Montreux Jazz Academy accueillera dix jeunes talents dans le vibrant quartier du Flon à Lausanne. Le public pourra profiter gratuitement de l’événement au travers de concerts, jam sessions et workshops en présence des mentors prestigieux de l’Academy : le directeur musical Yaron Herman, Trilok Gurtu, Patti Austin, Marcus Miller, Ziv Ravitz et Kurt Rosenwinkel.

PROGRAMME GRATUIT EN 4 ACTES

Le public fera également partie de la fête. La Montreux Jazz Academy propose en effet un programme gratuit qui s’annonce dense et passionnant. Celui-ci se décline chaque jour en quatre parties :

17h : workshop présenté par un mentor de l’Academy ou par un intervenant extérieur tel que le compositeur de musique de film John Altman

18h : projection d’un concert mythique des archives du Festival (Nina Simone, Marvin Gaye, Ray Charles…)

20h : concert thématique autour d’un style différent – funk, latino ou encore électro

21h : jam session après le concert

Les activités de la Montreux Jazz Academy seront pour la première fois réunies dans les locaux de la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU) et de l’École de Jazz et de Musique Actuelle (EJMA), lieux à la fois pédagogiques et bouillonnants de musique, en adéquation totale avec la philosophie de la Montreux Jazz Artists Foundation