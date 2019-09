Jazz Trotter : Molly Johnson - Meaning to Tell Ya

Reconnue comme l'une des plus grandes voix du Canada, la chanteuse de jazz Molly Johnson est une auteure-compositrice-interprète, artiste et philanthrope, qui a publié récemment "Meaning To Tell Ya" chez Belle Prod

Produit par Larry Klein (Joni Mitchell, Tracy Chapman, Madeleine Peyroux, Melody Gardot, Norah Jones…), l’album est essentiellement composé de chansons originales où Molly Johnson témoigne de son engagement social, dénonce notamment la corruption et revendique le pouvoir de l’amour. Molly Johnson, qui a livré une interview passionnante au Now Magazine de Toronto raconte : "Travailler avec Larry était magique. Quand ce fut enfin mon tour, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un disque que je voulais faire depuis des années. J'ai hâte de le partager avec tout le monde !"

"Molly a le genre de don musical qui ne peut être cultivé par l'éducation musicale ou une pratique assidue. Elle a de grands instincts musicaux naturels, et une signature irrésistible à sa voix. C'est un talent rare et merveilleux." dit Larry Klein.

(extrait de la courte biographie en anglais sur le site de Molly Johnson - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Molly Johnson est en concert au Supermarket à Toronto (Canada) mercredi 04 septembre à 20h : An Evening With….. Molly Johnson