Jazz Trotter : Mississippi Heat - Cab Driving Man

« Cab Driving Man » est le 12ème enregistrement du groupe de Chicago, Mississippi Heat et le 6ème sur Delmark. Cela fait maintenant plus de 20 ans que ce groupe enregistre et donne des concerts de pur vintage blues.

Cet album fait voyager du blues déchirant et vintage de Chicago et du Delta à d'entraînant boogies, rythmes latins et ballades R'n'B.

Le groupe est en concert mercredi 25 janvier à 20h à la House of Blues de Chicago (USA).

Pierre Lacocque (harmonica, leader)

Inetta Visor (voix)

Michael Dotson (guitare)

Brian Quinn (basse)

Terrence Williams (batterie)

Kenny Smith (batterie)