Jazz Trotter : Misha Mullov-Abbado - Cross-Platform Interchange

Pour la parution de son deuxième album « Cross-Platform Interchange » chez Edition Records, le contrebassiste britanique Misha Mullov-Abbado est en concert vendredi 19 mai à 20h au King's Place à Londres (UK).

Misha Mullov-Abbado (contrebasse)

Matthew Herd (saxophone alto)

James Davison (trompette)

Sam Rapley tenor (saxophone)

Liam Dunachie (piano)

Scott Chapman (batterie)

Misha Mullov-Abado est le fils du chef d'orchestre italien Claudio Abbado et de la violoniste russe Viktoria Mullova. Il a montré très tôt de grandes dispositions musicales mais a tenu à suivre son propre chemin en développant une carrière dans le jazz.

Misha a fait beaucoup de concerts de jazz à Londres (Vortex, 606 clubs, Pizza Express, Royal Albert Hall’s Elgar Room dans le cadre de la série Late BBC Proms), ainsi que des lieux à travers le Royaume-Uni et en Europe. Il est un compositeur expérimenté : il a reçu en 2014 le Dankworth Prize for jazz composition et a écrit pour plusieurs groupes de jazz dont le quintet, ainsi que divers solistes et ensembles classiques.

Jouant de son amour pour les trains ainsi que de la réciprocité et de l'ouverture stylistique dans sa musique, le titre de l'album symbolise parfaitement l'interconnectivité de l'inspiration dans sa vie et sa musique. «Pour moi, cet album représente la découverte, rassemblant mes inspirations dans un seul monde» - Misha Mullov-Abbado