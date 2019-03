Jazz Trotter : Mimi Fox - This Bird Still Flies

La guitariste virtuose Mimi Fox s'est taillé une réputation internationale en tant qu'interprète live, une improvisatrice étonnamment équilibrée qui peut transformer à peu près n'importe quelle mélodie en une aventure instrumentale excitante et imprévisible. Elle est également connue pour balancer, sur le modèle Heritage Guitar Mimi Fox Signature qu’elle a elle-même mis au point, des solos qui se déroulent avec des rebondissements surprenants comme autant de courtes nouvelles à suspense, Mimi Fox est tout aussi envoûtante sur des guitares acoustiques à six et douze cordes. Récemment associée à Taylor Guitars, Mimi Fox revient de plus en plus à ses racines acoustiques et réinterprète avec beaucoup d'imagination des standards, des chansons populaires, des succès pop et des classiques R&B.

Sur son nouvel album “This Bird Still Flies” qui paraît chez Origin, elle a invité le guitariste Andy Timmons sur un titre.

Mimi Fox est en concert avec Andy Timmons, mardi 19 et mercredi 20 mars à 2030 à l’Iridium à New York.

à lire aussi article Jazz Trotter : San Francisco String Trio - May I Introduce To You