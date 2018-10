Jazz Trotter : Mike Steinel - Song and Dance

Le trompettiste, compositeur, enseignant et auteur, Mike Steinel, s’associe à la chanteuse Rosana Eckert pour présenter un large éventail de musiques et chansons originales. Bien que compositeur d’une douzaine de pièces pour big band au cours des quatre dernières décennies, Mike Steinel a opté pour un quintet afin de présenter son travail de parolier.

Des ballades inspirées d'Irving Berlin aux envols époustouflants, composés d’entrelacs complexes de trompettes et de voix sans paroles, le désir de Mike Steinel consiste à brouiller les frontières stylistiques. Sa récente rencontre avec de jeunes musiciens d'Afrique du Sud et d'Haïti lui a confirmé que la musique gagne en force lorsqu'elle est réduite à ses éléments essentiels. Avec ses compagnons du groupe et les autres professeurs de l'University of North Texas - Rosana Eckert (voix), Pat Coil (piano, orgue B3), Carl Hillman (basse acoustique) et Steve Barnes (batterie), Mike Steinel a créé une collection de petits bijoux musicaux, avec des paroles allant de l’humour au poignant et vice-versa.

Mike Steinel and Friends seront en concert le dimanche 04 novembre à 15h30 au Kenton Hall du College of Music Building de l’University Of North Texas à Denton, pour la parution de “Song and Dance” chez Originarts.