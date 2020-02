Jazz Trotter : Mike Nock, Hamish Stuart, Julien Wilson, Jonathan Zwartz - This World

“This World” qui paraît chez Lionsharecords est le premier album du quartet formé par quatre des plus grands musiciens de jazz australiens.

“This World” articule magistralement la lutte, la force et le sens de l'espoir auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Bien que cet album soit le premier du groupe, les musiciens ont noué des relations les uns avec les autres sous diverses formes pendant de nombreuses années avant de se réunir en quartet. Leur histoire commune et leurs liens personnels se ressentent dans chaque note.

Le pianiste/compositeur né en Nouvelle-Zélande Mike Nock est l'un des maîtres reconnus du jazz en Australasie. Basé à Sydney depuis 1986, il a auparavant passé 25 ans aux États-Unis, où il a travaillé avec de nombreux artistes de jazz parmi les plus célèbres au monde. Il a reçu le Don Banks Music Award et a été lauréat du Australian Jazz Bell Awards Hall of Fame. Il a sorti une pléthore d'albums acclamés par la critique sous son propre nom sur de nombreux labels internationaux, dont son propre label FWM.

Jonathan Zwartz (également originaire de Nouvelle-Zélande) et Hamish Stuart forment l'un des grands partenariats musicaux de l'Australie. Depuis 30 ans, ils collaborent à la programmation mensuelle du Starfish Club, dans divers lieux le long des plages de la Côte Est du pays et constituent une section rythmique de premier choix pour les tournées internationales. Les albums personnels de Jonathan Zwartz (avec Hamish, bien sûr) figurent régulièrement sur les listes des meilleures ventes et ont remporté de nombreux prix, dont un Aria, un Air Award et une poignée de "Bell" Awards du jazz australien.

Le saxophoniste de Melbourne Julien Wilson a reçu presque toutes les récompenses majeures du jazz australien, y compris le National Jazz Award, la Freedman Fellowship for Jazz et un "Bell" Award pour le musicien de jazz australien de l'année. Il dirige ses propres groupes et fait partie de certains des ensembles les plus réputés d'Australie.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Concert en direct du Mike Nock quartet le 21 février à 11h depuis le Jazz Music Institute à Brisbane (Australie) :