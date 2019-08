Jazz Trotter : Mike LeDonne - Partners in Time

Malheureusement, ce n'est pas souvent que l'on entend Mike LeDonne, organiste Hammond B-3 de renommée mondiale et leader du célèbre Groover Quartet, diriger une session en trio avec piano, en particulier une session qui se déroule de façon swingante, pleine d'âme et intuitive. Mais étant donné le calibre des artistes impliqués, ce n'est pas une surprise puisque sur cet album Mike LeDonne travaille avec deux de ses amis les plus proches et les plus accomplis : le bassiste Christian McBride et le batteur Lewis Nash. Ce n'est donc pas un hasard si cette alliance studio sans précédent suscite une alchimie et une convivialité instantanées. Avec une pile de nouveaux arrangements sous le bras, LeDonne et sa compagnie ont traversé l'Hudson jusqu'au célèbre studio Van Gelder et en sont ressortis avec un album remarquable par sa spontanéité, sa créativité et sa joie de jouer.

(source : http://www.jazzdepot.com/)

Son album “Partners in Time” paraît chez Savant Records.

Mike LeDonne’s Groover Quartet est en concert tous les mardis au Smoke Jazz Club à New York.