Jazz Trotter : Michael Wolff - Bounce

“Bounce”, un album joyeux et exubérant du pianiste Michael Wolff, paraît chez Sunnyside.

Exubérant, beau et capable de transmettre toute une gamme d'émotions, "Bounce" reflète l'état d'esprit optimiste du pianiste Michael Wolff après son rétablissement "miraculeux" d'un cancer agressif. Il commente : "N'est-ce pas formidable d'être en vie ? Je célèbre la vie tous les jours. Cet album est dédié à cette célébration. Venez ‘rebondir’ (Bounce) avec nous !!!!! J'ai la chance de jouer avec ces musiciens fantastiques : Ben Allison à la basse et Allan Mednard à la batterie. Leur jeu, leurs idées et leurs vibrations insufflent à cette musique créativité et âme. C'est vraiment un album qui s'écoute. J'ai pensé à ce que j'aimerais écouter à la maison et j'ai essayé de faire cet album".

“Bounce" comprend une série de titres intéressants, dont le très bien nommé Cool Kids, écrit par Nat, le fils de Wolff (et avec Nat au chant). D'autres titres évoquent West Side Story ou des hommages au Great American Songbook. Parmi les points forts de l'album, on peut citer le titre mémorable, la belle ballade Long Lost, le puissant Caribbean Rain Dance et Omar Sharif de David Yazbek, tiré de la comédie musicale “The Band’s Visit”.

Michael Wolff explique que ” "Bounce" est rempli de musique comme celle que j'ai écoutée et jouée en grandissant. Elle transcende le jazz et c'est le meilleur album que j'ai jamais fait. Il arrive aussi à un moment tellement parfait pour moi. Il exprime mon âme intérieure et la joie de vivre et de faire de la musique. C'est la sortie la plus importante de ma vie".

à lire aussi article Jazz Bonus : Michael Wolff - Swirl

L'album et les nouvelles dates de tournée marquent un nouveau départ pour Michael Wolff, après sa récente guérison d'un cancer. Il commente : "Je suis tellement heureux de pouvoir à nouveau jouer et enregistrer et de me sentir bien. Ce fut un voyage monstrueux, que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais le résultat est miraculeux".

(extrait du communiqué de presse an anglais - traduction E. Lacaze)

Michael Wolff Trio est en concert les vendredi 07 et samedi 08 février à 19h au Birdland à New York.