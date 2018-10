Jazz Trotter : Michael Formarek - Elusion Quartet - Time Like This

Une des particularités de la créativité et de la polyvalence du bassiste Michael Formarek, est l’éventail de musiciens de plusieurs générations avec qui il a travaillé. Alors qu’il était encore adolescent dans les années 1970, il tournait avec le batteur Tony Williams et le saxophoniste Joe Henderson. A partir des années 80, il joua longtemps avec Stan Getz, Fred Hersch et Freddie Hubbard.

Michael Formarek est également compositeur et leader de plusieurs groupes. L’un des plus fameux est le quartet avec Tim Berne, Craig Taborn et Gerald Cleaver. Et ces dernières années, on a particulièrement salué l’ensemble Kolossus, composé de 18 musiciens dont le fine fleur de la scène alternative new-yorkaise. Aujourd’hui, son attention est entièrement occupée par l’Elusion Quartet avec Tony Malaby, Kris Davis et Ches Smith. Michael Formarek explique qu’il cherche “un lien direct avec les émotions : les miennes, les leurs et celles de l’auditeur”.

En concert le 28 octobre à 19h30 & 21h30 au Jazz Gallery à New York

Michael Formanek (contrebasse)

Tony Malaby (saxophones ténor et soprano)

Kris Davis (piano)

Ches Smith (batterie, vibraphone, percussions)

