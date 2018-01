Jazz Trotter : Mary Halvorson en résidence à New York

La guitariste américaine Mary Halvorson, a enregistré l’album “Crop Circles” chez Relative Pitch en collaboration avec Sylvie Courvoisier, autre figure marquante de la scène alternative new-yorkaise. Mary Halvorson est en résidence du mardi 30 janvier au dimanche 4 février au Stone à New York.

Mary Halvorson, l'une des guitaristes les plus demandées de la musique improvisée, elle joue à New York depuis 2002, après des études de jazz à l'Université Wesleyan et à la New School avec le compositeur et saxophoniste Anthony Braxton.

Elle a joué aux côtés du guitariste Marc Ribot, dans ses groupes Sun Ship et The Young Philadelphians et avec le bassiste Trevor Dunn dans son Trio-Convulsant. Plus récemment, elle a travaillé avec Tim Berne, Taylor Ho Bynum, Ingrid Laubrock, Jason Moran, Joe Morris, Tom Rainey ou John Zorn.

En tant que leader, l'un des points forts de Mary Halvorson est son trio avec le bassiste John Hebert et le batteur Ches Smith. Depuis son premier album en 2008, “Dragon's Head”, le trio a été salué cinq années de suite comme le meilleur groupe émergent par le référendum annuel de Downbeat. Plus récemment, elle a formé un octet, en ajoutant le trompettiste Jonathan Finlayson, les saxophonistes Jon Irabagon et Ingrid Laubrock, le tromboniste Jacob Garchik et la guitariste Susan Alcorn. Leur premier album sorti en 2016, “Away With You” , sur le label Firehouse 12 Record, a été qualifié de "rayonnant" par le New York Times.

