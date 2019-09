Jazz Trotter : Marlene Rosenberg - MLK Convergence

La première préoccupation de Marlene Rosenberg, quand elle a façonné ce programme, consistait à trouver un équilibre entre le fait que ces musiciens étaient des gens de couleurs, d'héritages, de sexes et de générations différents. Ils se sont réunis dans un même esprit au moment où les Unes des journaux insistaient sur un environnement de haine, de violence et d’absence de tolérance. La musique des années 60 et le militantisme qui l’accompagnait ont inspiré bon nombre des compositions originales, les conditions sociales actuelles ajoutant une urgence. Ses relations avec Kenny Barron et Lewis Nash, qui remontent à de nombreuses années, apportent la chaleur, l'amour et la camaraderie qui rappellent les paroles de Stevie Wonder de la chanson finale, "Loves in Need of Love Today / Don't delay / Send yours in right away".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

http://originarts.com/recordings/recording.php?TitleID=82781

Marlene Rosenberg est en concert le mercredi 11 septembre à 19h30 & 21h30 au Winter’s Jazz Club à Chicago.