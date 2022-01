Jazz Trotter : Mark Lockheart "Dreamers"

“Dreamers” est le nouveau projet du saxophoniste britannique Mark Lockheart. A l’aube de ses soixante ans, il nous propose un album en quartet, surprenant et inattendu. Sortie chez Edition.

“Dreamers” est le nouveau projet du légendaire saxophoniste et compositeur britannique Mark Lockheart, accompagné de Elliot Galvin, Tom Herbert et Dave Smith. Free et même psychédélique du point de vue du style la sortie de “Dreamers” marque une nouvelle trajectoire pour ce musicien prolifique et éclectique, on se souvient notamment de sa participation au célèbre “Kid A” de Radiohead.

En tant que membre fondateur de Loose Tubes et Polar Bear, Mark Lockheart a toujours été en avance sur son temps et a constamment exploré de nouvelles directions dans sa musique. Dreamers est l'incarnation même de cette adaptation et l'évolution, permettant à la musique de s'exprimer au-delà des frontières de genres esthétiques.

Mark Lockheart considère cette nouvelle musique comme l'aboutissement d'une rupture avec le passé, mais aussi comme une extension logique de ce qu'il a réalisé précédemment ; ce qui le place plutôt à l'avant-garde du jazz européen. Avec Elliot Galvin aux claviers, Tom Herbert à la basse et Dave Smith à la batterie, il a trouvé, comme l'a expliqué le magazine Jazzwise trois âmes sœurs qui savent clairement comment tirer le meilleur parti de ses compositions.

“Dreamers” est un nouveau projet qui incarne parfaitement ce changement. Comme l'explique Mark Lockheart : "Les grooves, les sons et le caractère musical de chaque morceau sont tous extrêmement importants. Le processus d'écriture de la musique pour ces musiciens m'a conduit dans un nouveau monde sonore, très différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Je voulais que cette musique soit peu complexe et directe, mais aussi imprévisible et surprenante. L'écriture a été achevée rapidement pour cet album - ma seule intention étant de ne pas être limité par un style ou un genre. Bien sûr, il y a des influences et, avec le recul, je peux en entendre beaucoup : John Zorn, Burt Bacharach, Ellington et Kraftwerk sont tous là, je ne sais pas trop comment, peut-être étaient-ils tous dans un de mes rêves !" Extrait du communiqué de presse, traduit par Hortense le Blouc’h et Alex Dutilh.

Mark Lockheart (saxophone)

Elliot Galvin (clavier)

Tom Herbert (basse)

Dave Smith (batterie)