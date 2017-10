Jazz Trotter : Mario Laginha, Julian Arguelles, Helge Andreas Norbakken - Setembro

Pour la parution de leur nouvel album « Setembro » chez Edition Records, le trio Laginha, Argüelles, Norbakken est en concert :

vendredi 13 octobre à 20h au VoiceBox à Derby (UK) dans le cadre de Derby Jazz

dans le cadre de Derby Jazz samedi 14 octobre à 20h au Vortex à Londres (UK)

Lepianiste portugais Mário Laginha , le saxophoniste anglais Julian Argüelles et le percussionniste norvégien Helge Andreas Norbakken démontre avec « Setembro », la vitalité et l'importance de ce qui est génial dans le jazz contemporain en Europe.

Argüelles a fait don de deux compositions mais c'est Mário Laginha qui a composé le plus gros de l'album, huit titres. L'éclat et l'inventivité de son écriture illuminent les talents de ce pianiste et compositeur et bien qu'il soit relativement inconnu à l'extérieur du Portugal, "Setembro" saura enflammer la renommée de Mário dans toute l'Europe et dans le monde. Ancrée dans les différentes traditions de ses membres, mais jamais sans modernité, a musique de l'album poursuit son rythme subtil.