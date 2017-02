Jazz Trotter : Maria Chiara Argirò - The Fall Dance

La pianiste et compositrice d'origine italienne Maria Chiara Argirò est la créatrice d'un jazz contemporain résolument visionnaire et son nouvel album, « The Fall Dance » qui paraît chez Odradek, le confirme. Maria Chiara Argirò fait souvent des rêves musicaux nocturnes, qui forment une part essentielle de son inspiration. Chaque composition a une histoire, et les frontières musicales sont sans cesse repoussées grâce à la collaboration de la pianiste avec des musiciens exceptionnels, ici un sextet basé à Londres.

Maria Chiara Argirò (piano)

Sam Rapley (sax, clarinette et clarinette basse)

Tal Janes (guitare)

Andrea Di Biase (basse)

Gaspar Sena (batterie)

Leïla Martial (voix)