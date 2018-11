Jazz Trotter : Marco Mezquida - Pieris

Jesper Bodilsen a le don de savoir choisir ses partenaires de studio, comme en témoignent deux des best-sellers du label Stunt : “Miritorni In Mente” (2003) et “Gleda” (2005), tous deux enregistrés avec son trio composé du fascinant pianiste italien Stefano Bollani et de Morten Lund, batteur que l’on ne présente plus. Une collaboration qui s’est poursuivie avec des tournées internationales et des albums ECM.

Pour cette nouvelle production, le contrebassiste pioche une nouvelle fois dans le haut du panier. Que ce soit avec la nouvelle star du piano espagnol, le catalan Marco Mezquida, dont on admire la fraîcheur, la dextérité et le touché inimitable; ou bien son compatriote et collaborateur de longue date, comme lui originaire de la ville d’Haslev, le batteur Martin Andersen qui est devenu l’un des grands noms de la batterie danoise de ces dernières années, notamment reconnu pour son travail au sein du Pierre Dorge’s New Jungle Orchestra.

“Pieris” marque donc la naissance d'un superbe trio. Marco Mezquida propose une approche empreinte de poésie, de délicatesse et de lyrisme qui fonctionne à merveille avec le son ample de Bodilsen et le jeu en empathie d’Andersen.

Marco Mezquida (piano)

Jesper Bodilsen (contrebasse)

Martin Maretti Andersen (batterie)

En concert vendredi 23 novembre à 21h à L'Auditori Room 2 dans le cadre du festival International de jazz de Barcelone