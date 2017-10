Jazz Trotter : Malija - Instinct

Pour la parution de son nouvel album « Instinct » chez Edition Records , le trio Malija (Mark Lockheart, Liam Noble, Jasper Høiby), est en concert mardi 24 octobre à 20h au Vortex à Londres (UK).

Malija a été créé en 2014, suite à une invitation pour jouer au Xerox Rochester International Jazz Festival à New York. Tous des leaders très respectés et innovants chez eux, ce trio all-star est un des plus original et innovant au Royaume Uni. Avec l'apport original de ces trois membres, les diverses influences du trio incluent le bluegrass, le tango et le groove à l'ancienne. C'est difficile de décrire cette musique, mais peut-être que Jasper le fait très bien lorsqu'il décrit la musique du trio comme "bizarre, simple, compliquée, libre, rigoureuse, éthérée, laide, magnifique et sincère selon note humeur".

Leur première collaboration remonte à 2009, quand les trois musiciens ont enregistré et tournée avec l'album de Mark Lockheart "Deep", un enregistrement qui a mené ensemble ces trois musiciens comme une partie d'un quintet. Depuis, chacun d'entre eux a développé un énorme respect mutuel et une amitié, qui semblerait l'étape suivante la plus logique et naturelle pour former un trio.

Mark Lockheart (saxophones)

Liam Noble (piano)

Jasper Høiby (contrebasse)