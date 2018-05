Jazz Trotter : The Maguire Twins - Seeking Higher Ground

« Seeking Higher Ground » est l’aboutissement de ce que les Maguire Twins ont hérité des géants du jazz de Memphis et du reste de l’Amérique et du développement de leur propre son. Carl Seitaro Maguire et Alan Shutaro Maguire, jumeaux identiques de 21 ans, sont nés à Tokyo et ont grandi à Honk Kong en ayant étudié à la British International School.

À 14 ans, ils ont su qu’ils voulaient faire de la musique le centre de leurs vies. A 15 ans, ils déménagent dans la vibrante ville musicale de Memphis. Là, ils rejoignent la Stax Music Academy de renommée mondiale, y trouvent le jazz qui les attendait et rencontrent le saxophoniste Kirk Whalum qui était à ce moment-là artiste Stax en résidence. C’est aussi là qu’ils ont rencontré le pianiste Donald Brown, qui allait devenir leur professeur, mentor et producteur. A l’âge de 18 ans, ils enregistrent leur premier album “The Sound Of Music” avec Donald Brown comme producteur et Kirk Whalum en invité.

Les Maguire Twins sont en concert samedi 19 mai au Trezevant Bistro à Memphis pour la parution de leur deuxième album « Seeking Higher Ground » chez Three Tree Records, sur lequel ils accueillent Aaron Goldberg (piano), Bill Mobley (trompette) et Gregory Tardy (sax ténor).