Jazz Trotter : Lynne Arriale - Give Us This Days

Qu’elle soit en solo ou leader de ses ensembles, le talent artistique et l’influence de Lynne Arriale sont profonds. Sa stature de compositrice, arrangeuse et interprète est désormais installée.

Le jazz, spécialement joué par une petite formation comme celle de Lynne Arriale trio, rompt le tradition de parler d’une seule voix et donne aux musiciens l’occasion d’une créativité individuelle et d’une interaction spontanée. Le jazz, la plus démocratique des musiques, demande aux musiciens d’accompagner et de soutenir les autres, mais donne aussi l’occasion à chacun de diriger le groupe avec un solo.

Les deux autres membres du trio de Lynne Arriale viennent des Pays-Bas, le contrebassiste et co-producteur Jasper Somsen et le batteur Jasper van Hulten. Jasper Somsen est connu pour sa signature sonore, son toucher et son lyrisme. Jasper van Hulten apporte au groupe l’énergie propulsive, concentrée sur sa sensibilité aux subtilités et aux conventions du jeu de batterie en trio.

“Give Us These Days” est paru chez Challenge (dist. Socadisc). Lynne Arriale était en concert vendredi 19 et samedi 20 octobre au Sequoia Room à Fort Bragg (Californie) pour la présentation de son nouvel album.