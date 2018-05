Jazz Trotter : Lynn Cassiers - Imaginary Band

Le septet de la chanteuse belge née à Anvers en 1984, Lynn Cassiers (compositions, voix, électronique) présente son premier album, « Imaginary Band » qui paraît chez Clean Feed (dist. Orkhêstra). Lynn Cassiers a composé un répertoire entièrement nouveau pour cette formation. Ses compositions sont dynamiques et ouvertes, mais aussi vulnérables et poétiques. Avec sa voix rêveuse et ses manipulations électroniques, Lynn Cassiers vous emporte dans son univers très singulier. “Imaginary Band” transcende ainsi la forme d’un ensemble de jazz classique et s’avère extrêmement rafraîchissant et stimulant.

Le septet est en concert pour la présentation de l’album jeudi 17 mai à 20h30 à la Conserve à Louvain(Belgique).

Lynn Cassiers (compositions, voix, électronique)

Sam Comerford (saxophone)

Ananta Roosens (violon)

Bo Van Der Werf (saxophone)

Erik Vermeulen (piano)

Manolo Cabras (contrebasse)

Marek Patrman (batterie)