Jazz Trotter : Luzia von Wyl Ensemble - Throwing Coins

La musique de la pianiste, compositrice et chef d’orchestre suisse Luzia Von Wyl est une révélation ! Une palette particulièrement originale et un sujet singulier : les pièces que l’on jette ici ou là dans des occasions sentimentales, pour y revenir. Rome et la fontaine de Trevi semblent l’avoir directement concernée.

Le Luzia von Wyl Ensemble est en concert le dimanche 23 septembre à 19h à la Marianischer Saal de Lucerne pour la parution de « Throwing Coins » chez Hatology/Outhere.