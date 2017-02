Jazz Trotter : Lucky Dog au Jacques Pelzer jazz club

Lucky Dog, le groupe du saxophoniste et compositeur Frederic Borey, enregistre son prochain album sein du mythique Jacques Pelzer jazz club à Liège en Belgique les mardi 07 et mercredi 08 février 2017. Ce nouvel album paraîtra sur le label Fresh Sound New Talent.

Auparavant, le groupe jouera son programme lundi 06 février à 20h à la Péniche le Marcounet à Paris (75).

Frédéric Borey (saxophone, compositions)

Yoann Loustalot (trompette, compositions)

Yoni Zelnik (contrebasse)

Frédéric Pasqua (batterie)