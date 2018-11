Jazz Trotter : Luciana Souza - The Book Of Longing

“The Book Of Longing” de Luciana Souza qui paraît chez Sunnyside, est un cycle de chansons. Côté textes, on est en présence d’un mélange passionnant de poésies de Leonard Cohen, Edna St. Vincent, Emily Dickinson, Christina Rossetti et Luciana Souza elle-même. Côté musiques, les compositions sont toutes écrites et arrangées par Luciana Souza. Mais cet album est tout sauf simple et ce petit bijou retrace les profondeurs de l’émotion humaine, d’un bout à l’autre.

Luciana Souza est en concert mercredi 28 novembre à 18h30 au Performance Space de l’Outpost à Albuquerque (Nouveau Mexique) dans le cadre des Jazz Club Style Benefit Event.

Luciana Souza (voix, percussions)

Chico Pinheiro (guitare)

Scott Colley (basse)