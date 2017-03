Jazz Trotter : Loz Speyer's Inner Space - Life On The Edge

Pour la parution de son nouvel album « Life On The Edge », le Loz Speyer's Inner Space du trompettiste anglais Loz Speyer est en concert vendredi 07 avril au Hadleigh Old Fire Station à Hadleigh (RU).

Loz Speyer (trompette)

Chris Biscoe (saxophone)

Rachel Musson (saxophone)

Gary Wilcox (batterie)

Olie Brice (contrebasse)