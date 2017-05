Jazz Trotter : Louis Sclavis au Jazzdor Berlin Strasbourg

Le festival Jazzdor Strasbourg-Berlin est devenu depuis sa création l’un des événements culturels importants de la capitale allemande. Jazzdor Berlin est une véritable plateforme du jazz français en Allemagne et plus largement en Europe (à Strasbourg en novembre et à Berlin au printemps). Le public berlinois, mais aussi professionnels et journalistes de nombreux pays viennent chaque année découvrir le meilleur du jazz hexagonal, avec des créations, des premières et des projets franco-allemands inédits. Le festival Jazzdor Strasbourg-Berlin fête sa 11ème édition du 30 mai au 2 juin 2017 avec 4 soirées, 11 concerts et 45 musiciens à Kesselhaus, Kulturbrauerei !

Initier des rencontres entre musiciens de chaque côté du Rhin est l’une des marques de fabrique du festival.

Tout le programme ici

A noter : Concert de Louis Sclavis et son projet "Loin dans les terres" le mercredi 31 mai à 22h au Kulturbrauerei à Berlin (Allemagne). Parallèlement, un CD du quintet sort chez Intuition (dist Socadisc) dans la série European Jazz Legends.

Louis Sclavis (clarinette)

Dominique Pifarély (violon)

Benjamin Moussay (piano)

Sarah Murcia (contrebasse)

Christophe Lavergne (batterie)