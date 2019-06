Jazz Trotter : Livio Minafra - Sole Luna

Fils de Pino Minafra, Livio Minafra, détenteur de plusieurs oscars en 2005, 2008 et 2011, a rencontré Louis Moholo, Keith et Julie Tippetts, Paolo Fresu, Bobby McFerrin, Michel Godard etc. Le pianiste a aussi été entendu sur les labels Leo, Enja et Ogun. Les compositions originales de “Sole Luna” qui paraît chez Incipit/Orkhêstra, présentent des dédicaces à Misha Mengelberg, Han Bennink, Antonello Salis et Federico Fellini.

Livio Minafra est en concert lundi 17 juin à 21h pour un spectacle musical “Minafra Live” sur la Piazza degli Emigranti à Montemilone dans le cadre de "Reloaded 2019" "Capitale d'un jour" des municipalités de Montemilone et Lavello, en Basilicata (Italie).